Лавров привел доказательство зависимости Европы от решений США

Ситуация вокруг "Северного потока-2" показала, что Европа занимает на мировой арене абсолютно подчиненное и несамостоятельное место. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последуют за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока - 2". <...> "Северный поток-2" [уже] сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене - абсолютно подчиненное и несамостоятельное место", - сказал Лавров.
Глава российского дипведомства отметил, что не думал, что санкции Запада, "вызванные бессильной злобой, охватят спортивное движение, культурный обмен, будут касаться контактов между людьми".
"Вы же помните, что в прежние годы, объявляя санкции против арабских, латиноамериканских стран, Запад постоянно твердил, по крайней мере в Совете Безопасности [ООН], что санкции не нацелены на простых людей, санкции нацелены на то, чтобы руководство соответствующего государства почувствовало давление мирового сообщества и изменило свое поведение. Сейчас вообще об этом никто не говорит. Контакты между людьми подверглись прямому запрету по инициативе западных стран, которые всегда ратовали за то, чтобы не было никаких препятствий для общения между гражданскими обществами", - добавил он.
Кроме того, Лавров назвал воровством арест Западом активов ЦБ РФ и частных компаний.
"[На Западе] наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе когда они стали арестовывать активы и Центрального банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство. Они отказались от всех тех правил, которые последние 70 с лишним лет внедряли в международную жизнь. Эти правила они сейчас просто перечеркнули и вернулись к бандитскому, дикому капитализму времен "золотой лихорадки", - подчеркнул глава МИД РФ.