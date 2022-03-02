Лавров привел доказательство зависимости Европы от решений США

"Вы же помните, что в прежние годы, объявляя санкции против арабских, латиноамериканских стран, Запад постоянно твердил, по крайней мере в Совете Безопасности [ООН], что санкции не нацелены на простых людей, санкции нацелены на то, чтобы руководство соответствующего государства почувствовало давление мирового сообщества и изменило свое поведение. Сейчас вообще об этом никто не говорит. Контакты между людьми подверглись прямому запрету по инициативе западных стран, которые всегда ратовали за то, чтобы не было никаких препятствий для общения между гражданскими обществами", - добавил он.