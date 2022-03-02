Лавров раскрыл цель спецоперации на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал целью спецоперации на Украине определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты. Об этом сообщает РИА «Новости».

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После завершения конфликта, по словам Лаврова, украинцы сами будут решать, как им жить дальше.

Он отметил, что требования, которые Москва предъявляет к Киеву, нельзя квалифицировать как его капитуляцию – Россия предлагает договариваться, а не капитулировать.

Одно из требований – прохождение Украиной «процедуры денацификации», через которую когда-то прошла Германия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.