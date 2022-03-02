Американцы через своих послов "бегают" по всему миру, заставляя страны в Африке, Латинской Америке и Азии хоть что-то сделать против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

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"У нас есть немало партнеров на международной арене, которые не утратили, в отличие от Европы и некоторых других стран, самостоятельности, способности руководствоваться своими национальными интересами, - сказал глава дипведомства. - Они тоже находятся под колоссальным давлением. Знаю стопроцентно, что американцы "бегают" через своих послов по всему миру, заставляя любые страны в Африке, Латинской Америке, Азии хоть что-то сделать против Российской Федерации".

"Это низко для великой державы, какой Америка является. Низко и недостойно. Но мы к этому привыкли. Так было не раз в нашей истории, когда партнеры действовали с нечистоплотных позиций, нечистоплотными методами. Мы сдюжим. В этом уверен на 100%", - добавил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что в России готовились к тому, что придется полагаться на собственные силы.

"Видели, насколько озлоблен Запад, насколько он агрессивен в продвижении тезисов о недопустимости усиления влияния России, насколько он был последователен в защите фашистской, неонацистской власти на Украине, стремясь использовать ее против России. Конечно, готовились к тому, что нам придется полагаться прежде всего на свои собственные силы. Но у нас есть друзья, союзники", - указал он.

Противостояние любому давлению

По словам министра, Россия способна противостоять любому давлению, а все, кто в этом сомневаются, могут ознакомиться с российской историей.