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18 часов назад

Лавров заявил, что Россия на 100% "сдюжит" в сложившейся ситуации

ТАССиещё 1

Американцы через своих послов "бегают" по всему миру, заставляя страны в Африке, Латинской Америке и Азии хоть что-то сделать против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Это низко для великой державы"
Фото: ТАССТАСС

"У нас есть немало партнеров на международной арене, которые не утратили, в отличие от Европы и некоторых других стран, самостоятельности, способности руководствоваться своими национальными интересами, - сказал глава дипведомства. - Они тоже находятся под колоссальным давлением. Знаю стопроцентно, что американцы "бегают" через своих послов по всему миру, заставляя любые страны в Африке, Латинской Америке, Азии хоть что-то сделать против Российской Федерации".

"Это низко для великой державы, какой Америка является. Низко и недостойно. Но мы к этому привыкли. Так было не раз в нашей истории, когда партнеры действовали с нечистоплотных позиций, нечистоплотными методами. Мы сдюжим. В этом уверен на 100%", - добавил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что в России готовились к тому, что придется полагаться на собственные силы.

"Видели, насколько озлоблен Запад, насколько он агрессивен в продвижении тезисов о недопустимости усиления влияния России, насколько он был последователен в защите фашистской, неонацистской власти на Украине, стремясь использовать ее против России. Конечно, готовились к тому, что нам придется полагаться прежде всего на свои собственные силы. Но у нас есть друзья, союзники", - указал он.

Противостояние любому давлению

По словам министра, Россия способна противостоять любому давлению, а все, кто в этом сомневаются, могут ознакомиться с российской историей.

"Мы в состоянии противостоять любому давлению. Если у кого-то есть сомнения на сей счет, рекомендую ознакомиться с российской историей, историей Российской империи, историей Советского Союза и историей тех эпизодов в нашей жизни, когда мы подвергались нашествию вражеских армий", - сказал он.

Политика,Ситуация в мире,Сергей Лавров,
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