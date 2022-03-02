В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность»

«Почитайте историю. Наша страна никогда не покушалась на чужое, мы всегда были защитниками слабых и нуждающихся, в отличие от Европы. Не хочется напоминать о двух мировых войнах и холокосте. Мы и так долгое время мирились с тем, что происходит на Донбассе. Единственное, о чем можно жалеть, что мы не защитили наших братьев и соседей раньше», — добавил Бурлаков.