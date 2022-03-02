В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность»

Депутат Госдумы от «Единой России» и спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть в российский паспорт графу «национальность» в связи со сложившейся международной обстановкой. Его слова приводит «РИА Новости».
«Я хотел бы, чтобы в российском паспорте снова появилась графа "национальность". Я горжусь тем, что я русский, что мои предки были русскими и дети русские. Нападки со стороны Запада показывают, насколько мы сильная и сплоченная нация», — сказал Бурлаков.
Он подчеркнул, что патриотизм у русских в крови.
«Почитайте историю. Наша страна никогда не покушалась на чужое, мы всегда были защитниками слабых и нуждающихся, в отличие от Европы. Не хочется напоминать о двух мировых войнах и холокосте. Мы и так долгое время мирились с тем, что происходит на Донбассе. Единственное, о чем можно жалеть, что мы не защитили наших братьев и соседей раньше», — добавил Бурлаков.
Также депутат прокомментировал слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия стала изгоем в международном сообществе. По его мнению, для человека занимающего подобный пост и пропагандирующего мир и уважение на глобальном уровне данные заявления неуместны и не дипломатичны.