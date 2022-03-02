Поклонская обратилась к россиянам и украинцам

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к русским и украинцам с просьбой «остановиться в этом безумии и разжигании ненависти друг к другу».
«Сегодня уже не находится нужных слов, способных изменить сложившуюся ситуацию по взаимным обидам между русскими и украинцами. Каждый говорит так: «Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог». И у каждого свои лозунги: «украинцы борются за свою землю и свободу», «русские своих не бросают». И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и, тем более, монополии на неё?» - написала Поклонская в своем телеграм-канале.
По словам Поклонской, «те, кто сейчас ненавидят русских или украинцев, либо слишком восхищаются или превозносят одну нацию над другой, незаметно становятся инструментом по уничтожению целого мира». Экс-депутат Госдумы призвала остановиться и объединиться, не выясняя, «кто патриот, а кто нет».
«Усомнитесь в себе и проявите человеческое сострадание к миру, который на волоске. Надо, наконец, признать, что все эти восемь лет одна часть Украины жила в кошмаре — под молчание и осуждение другой её части», - отметила Поклонская.
Она также рассказала, что ее бабушка жила на Донбассе, и если бы она дожила до сегодняшнего дня, то сказала бы, что готова «пожертвовать собой, чтобы другие жили — в Киеве, Харькове, Полтаве».