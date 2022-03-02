Поклонская обратилась к россиянам и украинцам

«Сегодня уже не находится нужных слов, способных изменить сложившуюся ситуацию по взаимным обидам между русскими и украинцами. Каждый говорит так: «Мы победим, потому что мы за правое дело, с нами Бог». И у каждого свои лозунги: «украинцы борются за свою землю и свободу», «русские своих не бросают». И с кем же Бог? У всех патриотические и благородные цели. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды и, тем более, монополии на неё?» - написала Поклонская в своем телеграм-канале.