МИД России заявил о здравом смысле НАТО

Заявления НАТО о том, что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у них остался здравый смысл. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.
По словам замглавы МИД Александра Грушко, при этом пока сложно сказать, как изменятся отношения России и НАТО, но стороны точно не смогут вести диалог по-старому.
«Если речь идет о здравомыслии, любой человек в Европе, любой гражданин западноевропейской страны понимает сегодня, что ситуация, которая существовала в 1997 году, была гораздо более безопасной, чем та ситуация, которая сложилась в результате расширения НАТО и последующего военного освоения новых членов, насыщения военной инфраструктурой, размещения войск и вооружении», — сказал он.
Ранее Грушко заявил, что нет гарантий того, что инцидентов между Россией и НАТО из-за поставок оружия на Украину не будет. «Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Все в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов», — сказал он.