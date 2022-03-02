МИД России заявил о здравом смысле НАТО

Заявления НАТО о том, что альянс не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у них остался здравый смысл. Об этом заявили в МИД России, передает РИА Новости.

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По словам замглавы МИД Александра Грушко, при этом пока сложно сказать, как изменятся отношения России и НАТО, но стороны точно не смогут вести диалог по-старому.

«Если речь идет о здравомыслии, любой человек в Европе, любой гражданин западноевропейской страны понимает сегодня, что ситуация, которая существовала в 1997 году, была гораздо более безопасной, чем та ситуация, которая сложилась в результате расширения НАТО и последующего военного освоения новых членов, насыщения военной инфраструктурой, размещения войск и вооружении», — сказал он.