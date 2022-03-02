Российско-украинские переговоры перенесли на 3 марта

Украинская делегация прибудет на переговоры с Россией 3 марта. О том, что встреча переносится, сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

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Встреча состоится в Беловежской Пуще в Белоруссии. По словам Мединского, украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет утром 3 марта.

Он также заявил, что российские военнослужащие обеспечивают коридор безопасности для передвижения украинской делегации по территории самой Украины.