Российско-украинские переговоры перенесли на 3 марта

Украинская делегация прибудет на переговоры с Россией 3 марта. О том, что встреча переносится, сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.
Встреча состоится в Беловежской Пуще в Белоруссии. По словам Мединского, украинская делегация уже выехала из Киева и прибудет утром 3 марта.
Он также заявил, что российские военнослужащие обеспечивают коридор безопасности для передвижения украинской делегации по территории самой Украины.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Встреча продлилась пять часов. После этого в Киеве заявили, что стороны определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения.