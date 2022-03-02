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3 часа назад

Песков ответил на вопрос о «смерти» проекта «Северный поток-2»

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о «смерти» проекта «Северный поток-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков заявил, что «истерическая реальность» делает запуск «СП-2» «пока невозможным».

«В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит», - заявил представитель Кремля.

По его мнению, в перспективе судьбу «СП-2» оценят трезво. Отвечая на вопрос о «смерти проекта», Песков подчеркнул, что его инфраструктура готова и «никуда не денется».

«Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта», - заключил он.

22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации газопровода. 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией. СМИ писали, что компания объявит о банкротстве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

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