Песков ответил на вопрос о «смерти» проекта «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков заявил, что «истерическая реальность» делает запуск «СП-2» «пока невозможным».

«В настоящее время отменена сертификация проекта. Сейчас какие-то выстраивать прогнозы - дело неблагодарное, но все-таки будем надеяться на то, что истерика, она неминуемо когда-то проходит», - заявил представитель Кремля.

По его мнению, в перспективе судьбу «СП-2» оценят трезво. Отвечая на вопрос о «смерти проекта», Песков подчеркнул, что его инфраструктура готова и «никуда не денется».

«Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта», - заключил он.

22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации газопровода. 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией. СМИ писали, что компания объявит о банкротстве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».