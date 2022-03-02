Лавров оценил возможность появления ядерного оружия на Украине

Россия не позволит Украине получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

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«Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Лавров заявлял, что Россия предпримет все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. По его словам, заявления Киева о ядерном оружии — не пустая бравада, т.к. страна располагает еще советскими ядерными технологиями. Он назвал «опасными играми» планы Киева обретения собственного ядерного оружия.