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4 часа назад

Лавров оценил возможность появления ядерного оружия на Украине

Елена Прошина

Россия не позволит Украине получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Лавров оценил возможность появления ядерного оружия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Лавров заявлял, что Россия предпримет все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. По его словам, заявления Киева о ядерном оружии — не пустая бравада, т.к. страна располагает еще советскими ядерными технологиями. Он назвал «опасными играми» планы Киева обретения собственного ядерного оружия.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,
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