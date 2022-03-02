Лавров оценил возможность появления ядерного оружия на Украине

Россия не позволит Украине получить ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
«Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие», — цитирует министра ТАСС.
Ранее Лавров заявлял, что Россия предпримет все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. По его словам, заявления Киева о ядерном оружии — не пустая бравада, т.к. страна располагает еще советскими ядерными технологиями. Он назвал «опасными играми» планы Киева обретения собственного ядерного оружия.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции поручил МИД инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности, который подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.