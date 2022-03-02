В Кремле назвали цель переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной будут считаться успешными, если Киев выполнит сформулированные Владимиром Путиным условия. Об этом сообщает ТАСС.

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Песков заявил, что ближе к вечеру 2 марта российская делегация будет ждать украинских переговорщиков. Где именно планируется провести переговоры, он не уточнил.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Днем 27 февраля представители российских властей анонсировали переговоры с украинской делегацией. Первоначально президент Украины Владимир Зеленский называл проведение переговоров в Белоруссии невозможным - он обвинял Минск в агрессивных действиях.

Однако встреча все же состоялась в Гомельской области на белорусско-украинской границе.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «стороны услышали друг друга» и «нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что новая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Перед этим каждая из делегаций проконсультируется по переговорным позициям с властями стран.