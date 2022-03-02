"В этих условиях принимаются те меры, которые помогут минимизировать риски, последствия и застраховать нас от раскачивания экономики", - сказал он. По словам Пескова, так как эти недружественные меры носят беспрецедентный характер, "в таких условиях надо действовать жестко, продуманно и четко".