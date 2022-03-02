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4 часа назад

Генконсульство Украины в Петербурге прекратило работу

Алиса Селезнёва

Работа Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге прекращена, из здания выносят сумки и коробки. Об этом пишет РИА Новости.

Генконсульство Украины в Петербурге прекратило работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как 24 февраля была начата российская специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Сегодня у здания генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге обстановка спокойная, работают журналисты, дежурят сотрудники правоохранительных органов.

У ограды - несколько букетов гвоздик и тюльпанов, три из них перевязаны ленточками цветов украинского флага. При этом флаг Украины пока остается на флагштоке, несмотря на то, что во двор здания заехала машина организации грузовых перевозок, а возле дверей стоят сумки и коробки, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сотрудники охраны генконсульства пояснили, что украинские дипломаты начали выезжать вчера вечером.

Политика,Владимир Путин,
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