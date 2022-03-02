По данным источника агентства «Интерфакс», намечавшиеся на среду, 2 марта, переговоры между Россией и Украиной могут быть перенесены ближе к концу недели.

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«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — указано в сообщении.

Предполагается, что наиболее вероятный срок переговоров — ближе к концу недели.

«Более реалистичные сроки — ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», — указано в сообщении.

При этом источник сообщил, что речи об отказе от переговорного процесса не идет — обсуждаются только сроки проведения нового этапа переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.