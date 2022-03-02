По данным источника агентства «Интерфакс», намечавшиеся на среду, 2 марта, переговоры между Россией и Украиной могут быть перенесены ближе к концу недели.
«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — указано в сообщении.
Предполагается, что наиболее вероятный срок переговоров — ближе к концу недели.
«Более реалистичные сроки — ближе к пятнице, при условии положительного ответа украинской стороны сегодня-завтра», — указано в сообщении.
При этом источник сообщил, что речи об отказе от переговорного процесса не идет — обсуждаются только сроки проведения нового этапа переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.