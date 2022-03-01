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17 часов назад

Глава Крыма назвал «Эхо Москвы» и «Дождь» источниками лжи

Lenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), заблокированные Роскомнадзором, источниками лжи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Крыма назвал «Эхо Москвы» и «Дождь» источниками лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Аксенова, он полностью поддерживает требование Генпрокуратуры. «Ничего общего со свободой слова деятельность этих информационных ресурсов не имеет. Это вражеская пропаганда, пропаганда экстремизма и ненависти, источник самой бессовестной лжи», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор заблокировал к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь». Как объяснили в ведомстве, доступ к информационным ресурсам ограничен на основании требования Генпрокуратуры. За размещение противоправной информации законом предусмотрена ответственность, уточнили там.

Политика,Крым наш,Сергей Аксенов,Роскомнадзор,
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