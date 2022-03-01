Глава Крыма назвал «Эхо Москвы» и «Дождь» источниками лжи

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал радиостанцию «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), заблокированные Роскомнадзором, источниками лжи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Аксенова, он полностью поддерживает требование Генпрокуратуры. «Ничего общего со свободой слова деятельность этих информационных ресурсов не имеет. Это вражеская пропаганда, пропаганда экстремизма и ненависти, источник самой бессовестной лжи», — заявил он.