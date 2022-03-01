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18 часов назад

Путин запретил вывозить из России валюту больше 10 тысяч долларов

News.ru

Указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России подписал президент России Владимир Путин. В документе сказано, что со 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов запрещён.

Путин запретил вывозить из России больше $10 тысяч наличными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, — говорится в указе.

Глава государства также поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

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Исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показало, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%. По словам аналитиков, главным фактором стало признание Донецкой и Луганской народных республик. Недоверие президенту высказали 18% опрошенных.

Политика,Владимир Путин,Банк России,Фонд "Общественное мнение",
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