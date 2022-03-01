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1 час назад

США сообщили о высылке российского сотрудника ООН

Елена Прошина

США уведомили генсека ООН Антониу Гутерреша о высылке сотрудника секретариата организации с российским гражданством. Об этом на брифинге заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит ТАСС.

США сообщили о высылке российского сотрудника ООН
Фото: ReutersReuters

Дюжаррик отметил, что американская миссия при ООН уведомила о решении выслать российского сотрудника 28 февраля.

«Мы сожалеем, что оказались в этой ситуации, но мы работаем с принимающей страной в соответствии с пунктом 13B соглашения. Из уважения к частной жизни данного лица и чувствительности темы я воздержусь от дальнейших комментариев», — сказал он.

Ранее США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон-грата. Их обязали покинуть территорию Соединенных Штатов до 7 марта.

Политика,Антониу Гутерреш,Стефан Дюжаррик,ООН,
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