«Бумерангом ударят»: Захарова о санкциях Запада

Антироссийские санкции западных стран не имеют под собой никакой правовой почвы и не связаны с текущей ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что незаконные меры воздействия Запада вернутся им бумерангом.
Они должны отдавать себе отчёт, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам, — заявила она.
По мнению Захаровой санкции не имеют под собой ни правовой почвы, они, на самом деле, не связаны с текущей ситуацией. Дипломат не стала уточнять, с чем связаны ограничения.
Ранее Захарова заявила, что ни у президента России Владимира Путина, ни у министра иностранных дел Сергея Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.Таким образом она прокомментировала введение санкций против первых лиц страны.