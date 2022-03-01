«Бумерангом ударят»: Захарова о санкциях Запада

Они должны отдавать себе отчёт, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам, — заявила она.