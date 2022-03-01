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22 часа назад

«Бумерангом ударят»: Захарова о санкциях Запада

News.ru

Антироссийские санкции западных стран не имеют под собой никакой правовой почвы и не связаны с текущей ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что незаконные меры воздействия Запада вернутся им бумерангом.

Они должны отдавать себе отчёт, что те меры воздействия, которые они сейчас применили к нашей стране, не только незаконны, не только аморальны, не только в принципе не отвечают тем высоким целям, которые много лет провозглашал западный мир, но они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам, — заявила она.

По мнению Захаровой санкции не имеют под собой ни правовой почвы, они, на самом деле, не связаны с текущей ситуацией. Дипломат не стала уточнять, с чем связаны ограничения.

В Германии анонсировали новые санкции против России

Ранее Захарова заявила, что ни у президента России Владимира Путина, ни у министра иностранных дел Сергея Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом.Таким образом она прокомментировала введение санкций против первых лиц страны.

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