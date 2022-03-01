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22 часа назад

Канцлер Австрии поручил вызвать российского посла

Елена Прошина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поручил главе австрийского МИД Александру Шалленбергу вызвать российского посла Дмитрия Любинского из-за ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

Канцлер Австрии поручил вызвать российского посла
Фото: ReutersReuters

"Поскольку ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставки помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил главу МИД вызвать российского посла", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

Он отметил, что беседу вел лично министр иностранных дел Шелленберг.

"Это одно из самых строгих дипломатических средств, которые у нас, нейтральной страны, есть в распоряжении", - пояснил он.

Российский посол уже в третий раз вызывается в МИД Австрии.

Политика,Карл Нехаммер,
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