Канцлер Австрии поручил вызвать российского посла

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поручил главе австрийского МИД Александру Шалленбергу вызвать российского посла Дмитрия Любинского из-за ситуации на Украине, пишет РИА Новости.
"Поскольку ситуация драматически обостряется и нет международно защищенных коридоров для беженцев и поставки помощи, я по договоренности с вице-канцлером, во-первых, попросил главу МИД вызвать российского посла", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.
Он отметил, что беседу вел лично министр иностранных дел Шелленберг.
"Это одно из самых строгих дипломатических средств, которые у нас, нейтральной страны, есть в распоряжении", - пояснил он.
Российский посол уже в третий раз вызывается в МИД Австрии.