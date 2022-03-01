«Лицемеры и ханжи»: МИД о бойкотировавших выступление Лаврова дипломатах

Ряд делегаций покинул зал во время онлайн выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В знак бойкота они ни разу не покидали зал, когда выступала делегация Украины, чей режим убивал мирных людей в Донбассе», – передает ее слова РИА «Новости».



«Лицемеры и ханжи, чье преступное молчание спровоцировало конфликт», –добавила Захарова.

Ряд делегаций стран Запада на конференции по разоружению в Женеве покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французское агентство France Press.

«Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее», — указано в сообщении.

Отмечается, что за пределами зала байкот ушедших дипломатов приветствовали аплодисментами. Продолжили слушать речь главы МИД РФ делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить полет в Женеву главы МИД России Сергея Лаврова для участия в заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) и других мероприятиях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что такой ответ поступил от Генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Этот беспрецедентный отказ, по ее словам, объясняется тем, что "страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов". Захарова пояснила, что соответствующие страны не дают разрешения на пролет борта Лаврова, "на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека".

Официальный представитель МИД России в эфире телеканала "Россия 1" особо обратила внимание на то, что главные вопросы здесь даже не к странам Евросоюза, а к "ООН и ее Генеральному секретарю". Всемирная организация создавалась как площадка для поддержания мира и урегулирования конфликтов. Блокирование доступа делегации какой-либо из стран на площадку ООН, особенно в момент острой напряженности, - это беспрецедентный шаг в дипломатической практике, ведущий к деградации роли организации. Даже делегации стран, десятилетиями находившиеся в широкой изоляции со стороны мирового сообщества, как, например, КНДР, всегда получали возможность выступить на полях мероприятий ООН, чему во многом способствовала и позиция России.

"Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве, - подчеркнула Захарова. - Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам". "Тем более в кризисный момент", - указала дипломат.

Гутерриш пока решить это проблему или не может, или не хочет. Официальный представитель женевской штаб-квартиры организации Алессандра Веллуччи рассказала, что по просьбе российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке Гутерриш дважды разговаривал по телефону с руководством Евросоюза по возникшей проблеме. В том числе - с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Но согласовать пролет борта с российскими дипломатами так и не удалось. ООН - всемирная организация, а не клуб стран Запада, и ее глава должен занимать соответствующую позицию. Но у португальца Гутерриша, похоже, в ходе нынешнего кризиса не получается избавиться от влияния национальной точки зрения. Что прискорбно для репутации ООН и ее секретариата. США же и их союзники пытаются использовать СПЧ в своих интересах. Накануне они с подачи Киева продавили решение в ходе предстоящей 49-й сессии в Женеве провести срочную дискуссию по ситуации на Украине с выраженной антироссийской повесткой.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов указал, что это очередные попытки Киева "отвести внимание международного сообщества от творящегося уже без малого восемь лет целенаправленного уничтожения ни в чем не повинного мирного населения Донецка и Луганска". Напомним, что Сергей Лавров планировал привезти в Женеву переданную ему представителями Донецкой и Луганской народных республик книгу "Расстрелянное детство Донбасса". В книге, состоящей из трех частей, рассказывается о 35 погибших детях ЛНР, о жизни детей и их родителей в прифронтовых населенных пунктах, о нарушениях Украиной национальных и международных правовых норм. На ее страницах - черно-белые фотографии погибших детей, цветные детские рисунки. У Лаврова были запланированы встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, зарубежными коллегами, руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.

Но отобранное у них право на жизнь в Совете ООН по правам человека обсуждать, видимо, не хотят.

Одновременно, как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, главы МИД стран Евросоюза договорились запретить вещание RT и Sputnik. Похоже, руководство стран Запада стремится оградить от альтернативной точки зрения не только себя, но и своих граждан.

Польша и Эстония не разрешили пролет российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым для участия в сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве.

Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пролет запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС", - сообщила она.

Ситуация на Украине стала следствием политики Запада, от которого Россия продолжит добиваться гарантий собственной безопасности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с видеообращениями на Конференции ООН по разоружению и сессии Совета ООН по правам человека.

Российский министр, не попавший на мероприятия Всемирной организации из-за новых санкций, подчеркнул, что Запад "потерял контроль над собой" в стремлении сорвать злость на Москве, а решение о новых поставках оружия Киеву было принято "в русофобском угаре".

ТАСС собрал ключевые заявления Лаврова.

Об операции на Украине

Ответственность за происходящее на Украине несет в первую очередь Запад: "Трагедия Украины - это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота <...>".

Те, кто захватил власть в Киеве, при попустительстве западных стран "развязали настоящий террор", в том числе против русскоязычных граждан: "Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью".

"Цель наших действий - спасение людей <...>, а также демилитаризация и денацификация Украины, чтобы подобное никогда больше не повторялось".

Кроме того, Москва стремится "прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в "анти-Россию" и не может не реагировать на угрозу обретения Киевом ядерного оружия.

При этом Россия не собирается "каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины": "Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее".

О реакции Запада

"Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности". Его санкции уже не ограничиваются экономикой, они распространяются на культуру, спорт, туризм, образование, информационную сферу и "в целом на все контакты между людьми".

Страны Евросоюза, выбрав путь санкций (под них подпал в том числе сам Лавров), "пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, от прямых контактов, призванных способствовать нахождению политических развязок острых международных проблем".

Меры Брюсселя, полностью закрывшего воздушное пространство сообщества для российских самолетов, возмутительны, так как это отказ от соблюдения "одного из основополагающих прав человека - права на свободу перемещения". Более того, "на днях Евросоюз в русофобском угаре принял решение поставлять Киеву летальные вооружения".

О безопасности в мире

При этом Москва по-прежнему планирует добиваться от Запада юридически обязывающих долгосрочных гарантий безопасности: "Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение".

Это предполагает отказ от дальнейшего расширения НАТО, создания военных объектов на территории бывших советских республик, не входящих в альянс, и возвращение военной инфраструктуры блока к состоянию на 1997 год.

Для Москвы также неприемлемо, что в некоторых европейских странах размещены американские ядерные бомбы: "Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе - полностью ликвидировать".