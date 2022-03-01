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1 марта

Песков: Путин узнает позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информацию из открытых писем несогласных с проведением спецоперации на Украине деятелей культуры Владимир Путин может узнавать из дайджестов СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Путин узнает позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, получает ли президент открытые письма ряда деятелей культуры по ситуации на Украине.

«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», - подчеркнул Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве при защите своего государства, несмотря на обещания Запада. Позднее Зеленский записал видеообращение к Европарламенту. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Европарламент,
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