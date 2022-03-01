Песков: Путин узнает позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информацию из открытых писем несогласных с проведением спецоперации на Украине деятелей культуры Владимир Путин может узнавать из дайджестов СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, получает ли президент открытые письма ряда деятелей культуры по ситуации на Украине.

«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», - подчеркнул Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.