Песков: Путин узнает позицию деятелей культуры по спецоперации из СМИ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информацию из открытых писем несогласных с проведением спецоперации на Украине деятелей культуры Владимир Путин может узнавать из дайджестов СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, получает ли президент открытые письма ряда деятелей культуры по ситуации на Украине.
«Они абсолютно доступны в дайджестах СМИ», - подчеркнул Песков.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась в одиночестве при защите своего государства, несмотря на обещания Запада. Позднее Зеленский записал видеообращение к Европарламенту. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев».