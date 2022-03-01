«Следите за своей речью, господа!» Медведев осадил французского министра

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал главе Минфина Франции Брюно Ле Мэру, заявившему о экономической войне с Россией, «следить за речью». Об этом Медведев написал в твиттере.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Ле Мэр заявил, что ЕС «собирается вызвать коллапс российской экономики».
«Санкции невероятно эффективны. Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну с Россией», - заявил он.
Министр подчеркнул, что экономический и финансовый баланс сил полностью в пользу Евросоюз, «находящегося в процессе раскрытия своей экономической мощи».
«Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие», - так прокомментировал это Медведев.
Свой пост он продублировал на французском языке.