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29 минут назад

Медведев напомнил, что экономические войны в истории часто перерастали в настоящие

ТАССиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал западных коллег следить за своей речью и напомнил, что в истории человечества экономические войны часто перерастали в настоящие.

"Следите за своей речью, господа!" Медведев осадил французского министра
Фото: ТАССТАСС

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в прямом эфире радиостанции "Франс энфо" заявил, что страны Европейского союза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев в своем Twitter, комментируя это высказывание.

На иностранной странице замглавы Совбеза в Twitter, где большая часть постов публикуется на английском языке, этот комментарий приводится на французском.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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