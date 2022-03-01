"Следите за своей речью, господа!" Медведев осадил французского министра

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал западных коллег следить за своей речью и напомнил, что в истории человечества экономические войны часто перерастали в настоящие.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в прямом эфире радиостанции "Франс энфо" заявил, что страны Европейского союза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России.
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев в своем Twitter, комментируя это высказывание.
На иностранной странице замглавы Совбеза в Twitter, где большая часть постов публикуется на английском языке, этот комментарий приводится на французском.