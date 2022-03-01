Лавров: «Запад потерял контроль»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «потеряли контроль» и нарушили свой собственный институт неприкосновенности собственности, вводя санкции против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление Лавров сделал, выступая на сессии Совета ООН по правам человека.
«Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», - сказал министр.
Он назвал философию Запада «высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности» и заявил, что ей необходимо положить конец.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Речь, в частности, идет о заморозке активов многих российских бизнесменов за рубежом. Также ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков.