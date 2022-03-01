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1 марта

Лавров: «Запад потерял контроль»

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «потеряли контроль» и нарушили свой собственный институт неприкосновенности собственности, вводя санкции против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров: «Запад потерял контроль»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Лавров сделал, выступая на сессии Совета ООН по правам человека.

«Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», - сказал министр.

Он назвал философию Запада «высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности» и заявил, что ей необходимо положить конец.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Речь, в частности, идет о заморозке активов многих российских бизнесменов за рубежом. Также ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков.

Политика,Санкции,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Банк России,ООН,ЕС,
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