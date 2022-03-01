Лавров: «Запад потерял контроль»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны «потеряли контроль» и нарушили свой собственный институт неприкосновенности собственности, вводя санкции против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Лавров сделал, выступая на сессии Совета ООН по правам человека.

«Запад явно потерял контроль над собой в стремлении сорвать злость на России, пошел на разрушение всех созданных им же институтов и правил, включая неприкосновенность собственности», - сказал министр.

Он назвал философию Запада «высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства, исключительности и вседозволенности» и заявил, что ей необходимо положить конец.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».