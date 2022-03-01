Кремль оценил легитимность президентства Зеленского

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Да, это президент Украины», - заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что Зеленский как глава государства «может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв» на Украине.

При этом пресс-секретарь президента России отказался отвечать на вопрос, находится ли Киев под контролем нацистских сил, и адресовал его к Министерству обороны России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».