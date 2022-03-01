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25 минут назад

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Елена Прошина

Личного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«Нет, пока нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Зеленским после российско-украинских переговоров.

Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе прошли переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По окончании встречи он сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.

Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что ключевым вопросом в переговорах является немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины и Донбасса.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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