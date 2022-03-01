Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Личного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

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«Нет, пока нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Зеленским после российско-украинских переговоров.

Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе прошли переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По окончании встречи он сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.