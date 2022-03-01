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1 марта

В Кремле сделали заявление о решении Киева по вступлению в ЕС

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обеспокоена принятием Украины в Евросоюз так, как ее возможным вступлением в НАТО. Об этом сообщают «Известия».

В Кремле сделали заявление о решении Киева по вступлению в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что в Конституции Украины «ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно». По его словам, этот процесс необходимо рассматривать отдельно.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

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