В Кремле сделали заявление о решении Киева по вступлению в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не обеспокоена принятием Украины в Евросоюз так, как ее возможным вступлением в НАТО. Об этом сообщают «Известия».
«ЕС - это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане стратегической безопасности, эта тема лежит в другой плоскости», - заявил Песков.
Он подчеркнул, что в Конституции Украины «ориентированность на вступление в ЕС зафиксирована письменно». По его словам, этот процесс необходимо рассматривать отдельно.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
28 февраля глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.