Лавров оценил планы Киева на ядерное оружие

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины «затеяли опасные игры», связанные с планами получения собственного ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Лавров сделал на конференции по разоружению. Министр заявил об угрозе «режима Зеленского» для соседних стран и международной безопасности в целом.

«Власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия предпринимает все меры, чтобы не допустить появления на Украине ядерного оружия.

«Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», - сказал Лавров.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

За несколько дней до этого Путин заявил, что Москва приняла во внимание заявление Украины о намерениях получить ядерное оружие.

«Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», - сказал он.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообещал инициировать переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ Украины от ядерного оружия.