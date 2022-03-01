Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам, отметив, что у них нет руководства, которое переживало за своих граждан и хотело сделать их жизнь лучше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В своем обращении он отметил, что на Украине нет патриотов или защитников.

«Есть только бандеровцы, националисты, террористы. Они только прикрываются тем, что борятся за человеческие и национальные идеалы, а на самом деле только отдаляют друг от друга два народа и две страны», — сказал он.