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1 час назад

Кадыров обратился к украинцам

Lenta.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к украинцам, отметив, что у них нет руководства, которое переживало за своих граждан и хотело сделать их жизнь лучше. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к украинцам
Фото: ТАССТАСС

В своем обращении он отметил, что на Украине нет патриотов или защитников.

«Есть только бандеровцы, националисты, террористы. Они только прикрываются тем, что борятся за человеческие и национальные идеалы, а на самом деле только отдаляют друг от друга два народа и две страны», — сказал он.

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Также Кадыров высказался о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском. По его мнению, украинским лидером давно управляют, а сам он потерял «связь с миром» и не совершил ни одного верного или обдуманного поступка. Кадыров добавил, что тактика мнимой интеграции с Западом в итоге приводит лишь к защите интересов иностранных государств.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Госдума,
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