Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

Токио утвердил ограничительные меры против президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

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Также под санкции попал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также шесть членов руководства РФ.

«Правительство Японии утвердило введение санкций против шести представителей руководства России, включая президента Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова», — сообщает агентство.

Под ограничениями подразумевается заморозка активов, которые в случае обнаружения в Японии будут заморожены.

Помимо этого, правительство Японии утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков. Под санкции попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.