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23 часа назад

Офис Зеленского подтвердил участие Украины во втором раунде переговоров с Россией

Газета.Ruиещё 36

Россия готова продолжить разговор с Украиной и надеется, что делегация Киева приедет на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В офисе украинского лидера сообщили, что второй раунд переговоров пройдет вечером 2 марта. Состав делегаций останется прежним. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве готовы к дипломатии, но не готовы к «принятию российских ультиматумов».

Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", — сообщил Песков.

Он сказал, что не будет заранее называть место встречи. По данным ТАСС, новый раунд переговоров пройдет на территории Белоруссии — в Беловежской пуще. По словам Пескова, Кремль надеется, что украинская сторона прибудет на переговоры с делегацией России, и на успех переговоров, однако прогнозы относительно перспектив этого процесса делать не собирается. По его словам, российскую делегацию на переговорах продолжит возглавлять помощник президента Владимир Мединский.

В Минске заявили о потере связи с делегацией Украины

На уточняющий вопрос, что могло бы стать минимальным успехом, представитель Кремля сказал:

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, достаточно четко, неоднократно формулировались президентом РФ, в том числе мы эти условия перечисляли, их подробно объяснял Путин своим собеседникам в ходе международных телефонных разговоров".

28 февраля Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном среди необходимых условий назвал "денацификацию и демилитаризацию" Украины, подтверждение Киевом нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

Украина готова к переговорам

Второй раунд переговоров пройдет вечером 2 марта, подтвердил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Состав делегации не изменится.

"Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях", — сказал он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "требования россиян в принципе остаются неизменными — это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении".

"Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но ни в коем случае не готовы к принятию российских ультиматумов", — подчеркнул Кулеба.

Прекращение огня

Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны "хотя бы намеки" на полное прекращение огня.

"Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, сесть за стол переговоров", — подчеркнул президент.

Он заявил, что необходимо "посадить за стол переговоров" Владимира Путина, "пока еще с ним готовы сесть за стол переговоров".

По словам главы Украины, если Москва согласится отвести войска на позиции, которые они занимали шесть дней назад, то это будет "признаком того, что они [Россия] готовы к миру".

"В обратном случае — это трата времени", — сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата.

"Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили", — отмечал политик.

По его словам, для продолжения диалога нужен компромисс.

"Я пока не ощущаю от этой первой встречи конкретики. Есть единственное — это 1% того, что они снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед", — отмечал украинский лидер.

Как прошла первая встреча

Первый раунд переговоров по урегулированию конфликта состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, в нее вошли замминистра обороны Александр Фомин, депутат Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины в переговорах участвовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Украины Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.

Мединский по итогам встречи заявил, что на переговорах "найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Подоляк в свою очередь отметил, что "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Делегации договорились продолжить переговоры. Белорусский политолог Юрий Воскресенский, знакомый с ходом переговоров, заявил, что украинская делегация не озвучила ни одного условия на переговорах с Россией.

"Ни прекращения огня, ни обсуждения вопроса территориальных моментов. То есть требования постоянно озвучиваются разными спикерами и меняются, в этом вся проблема", — отметил Воскресенский.

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