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37 минут назад

В Совфеде описали будущее ДНР и ЛНР

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Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» описал, какого будущего стоит ждать жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В Совфеде описали будущее ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенатор считает, что у республик появилась долгожданная возможность экономически развиваться и реализовывать свой огромный потенциал. По его словам, их признание является большой справедливостью. Также он отметил, что ДНР и ЛНР являются союзниками России, которые долгое время защищали россиян с оружием в руках.

«Все время говорят: нерушимость границ, обождите, но если в какой-то части территории какой-то страны издеваются над собственным народом, действуют в разрез нормам морали справедливости, этот народ имеет право на самоопределение? Вы же все самоопределились», — заявил Цеков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на добровольной основе. Мера вводится на период действия военного положения. Безвизовым режимом граждане других государств смогут пользоваться с 1 марта.

Глава ДНР попал под обстрел ВСУ

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