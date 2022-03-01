В Совфеде описали будущее ДНР и ЛНР

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» описал , какого будущего стоит ждать жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Сенатор считает, что у республик появилась долгожданная возможность экономически развиваться и реализовывать свой огромный потенциал. По его словам, их признание является большой справедливостью. Также он отметил, что ДНР и ЛНР являются союзниками России, которые долгое время защищали россиян с оружием в руках.