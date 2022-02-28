МИД РФ: действия ЕС не останутся без жесткого ответа

«Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», — говорится в сообщении МИД РФ.