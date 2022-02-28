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1 час назад

МИД РФ: действия ЕС не останутся без жесткого ответа

Елена Прошина

Роль Евросоюза в событиях на Украине не останется без жесткого ответа. Об этом заявили в МИД России.

МИД РФ: действия ЕС не останутся без жесткого ответа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», — говорится в сообщении МИД РФ.

В нем также отмечается, что структуры ЕС, причастные к поставкам вооружения на Украину будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся военной спецоперации России на Украине.

Ранее Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении ряда россиян. В частности, под ограничения попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления и президент «Транснефти» Николай Токарев, ведущие Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян.

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