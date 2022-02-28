Небензя назвал условие окончания военной операции на Украине

Россия закончит военную спецоперацию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации. Об этом заявил на брифинге постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Как мы закончим операцию? Я сказал то, что сказал раньше президент Путин. Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее (операции - прим. ред.) концу», - сказал Небензя.
По словам постпреда, реальная власть на Украине сосредоточена в руках радикалов, а не президента страны Владимира Зеленского.
«Реальная власть на Украине, реальный политический вес сосредоточен в руках радикалов и неонацистов, которые игнорируют президента и обладают собственной повесткой», - заявил Небензя.
Он также заявил, что у Москвы имелась достоверная информация о подготовке военной операции Киева против Донбасса.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По сообщению сторон, диалог продолжится в ближайшее время. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».