Небензя назвал условие окончания военной операции на Украине

«Как мы закончим операцию? Я сказал то, что сказал раньше президент Путин. Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее (операции - прим. ред.) концу», - сказал Небензя.