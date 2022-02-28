США объявили 12 дипломатов РФ при ООН персонами нон грата

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Об этом сообщил на брифинге постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.
Дипломаты должны покинуть территорию США до 7 марта.
«Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны», - заявил Небензя.
По его словам, речь идет о дипломатических работниках из числа сотрудников представительства России в ООН.
Постпред назвал высылку российских дипломатов неуважением США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.