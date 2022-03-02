Небензя сообщил об угрозах Запада во время голосования в ООН

"Призываем вас не поддерживать этот проект. Однако мы знаем о беспрецедентном давлении, которое наши западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это нельзя даже назвать давлением, это были открытые, циничные угрозы. Нам об этом известно", - сказал он в ходе выступления перед голосованием.