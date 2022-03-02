Небензя сообщил об угрозах Запада во время голосования в ООН

Западные страны прибегали к прямым угрозам в отношении ряда делегаций в ООН, чтобы те проголосовали в пользу резолюции, осуждающей действия России на Украине. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Призываем вас не поддерживать этот проект. Однако мы знаем о беспрецедентном давлении, которое наши западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это нельзя даже назвать давлением, это были открытые, циничные угрозы. Нам об этом известно", - сказал он в ходе выступления перед голосованием.
Небензя заявил, что резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине не будет способствовать прекращению военных действий.
"Этот документ не будет способствовать прекращению военных действий, наоборот, он может ободрить киевских радикалов и националистов и дальше любой ценой определять политику в стране, удерживая в заложниках мирное население", - сказал он.
Небензя при этом добавил, что "отказ поддержать проект сегодня стал бы голосованием в пользу мирной Украины, свободной от радикализма и неонацизма, живущей в мире со своими соседями и от".
Резолюция ГА ООН по Украине была принята ранее в среду, за нее проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35.