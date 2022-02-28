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28 февраля

Небензя объяснил причины операции России на Украине

Lenta.ru

Российская военная операция на Украине — это реализация права России на самооборону после заявлений Киева о стремлении обрести доступ к ядерному оружию. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Небензя объяснил причины операции России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины [Владимир Зеленский] прямо заявил об этом 18 февраля в ходе мюнхенской конференции, и это его утверждение было встречено аплодисментами участников конференции», — указал постпред. По словам дипломата, также для России является красной линией вступление Украины в НАТО.

Ранее Небензя рассказал, что сейчас в социальных сетях против России развязана информационная война, указав на более чем миллион фейков о российской военной спецоперации в Донбассе. Как пояснил постпред, ввиду отсутствия свидетельств разрушений гражданской инфраструктуры российскими военными, «за таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Политика,Прямая линия с Владимиром Путиным,Гражданская война,Ядерное оружие,Василий Небензя,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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