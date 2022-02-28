Путин подписал указ об ответных мерах на санкции

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ опубликован на сайте Кремля.

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Согласно указу, с 1 марта резидентам запрещается: предоставлять нерезидентам договоры займа в иностранной валюте; зачислять валюту на счета в иностранных банках и осуществлять электронные переводы через иностранные электронные кошельки.

Кредитным организациям предоставляется право открывать счета физлицам без личного присутствия при переводе денег из одного банка в другой, если один банк предоставляет другому всю необходимую информацию о клиенте.

Российские компании – участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% валютной выручки от экспорта.