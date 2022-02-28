В Госдуме отреагировали на случаи дискриминации россиян за рубежом

Россия может помочь гражданам РФ, столкнувшимся со случаями дискриминации и нарушением прав человека за рубежом, обеспечив их юридической помощью и предложив защиту, если они проявят соответствующий интерес, допустил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, пишет "Лента.ру".
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram-канале заявила, что некоторые россияне столкнулись за рубежом с травлей со стороны иностранцев.
«Мы, безусловно сталкиваемся с абсолютным произволом в ряде случаев. Когда люди проживают на территории другого государства постоянно или временно, они проходят разрешительные процедуры, получают визы, лицензии, платят налоги. Если это обучение, то, чаще всего это не благотворительные программы, а коммерческая основа. То, что происходит сейчас, — полный произвол и нарушение прав человека», — считает Новиков.
По его словам, нужно фиксировать такие случаи и транслировать на всех международных площадках. Кроме того, он призвал обратить внимание на проблему всех общественных деятелей, тех, кто возглавляет парламентские группы дружбы, кто причастен к работе ООН. Новиков считает, что важно сообщать о таких фактах широкой аудитории, чтобы потом никто не мог назвать их издержками и произволом отельных лиц.
Новиков допустил активное участие государства при нарушении прав россиян за рубежом вплоть до ввода санкций.
«Ресурсы госреагирования должны будут заработать в полную силу, вплоть до объявления санкций, обеспечения наших граждан адвокатами в международных судебных инстанциях. Если граждане проявят соответствующих интерес, Россия должна будет обеспечить защиту их прав», — подчеркнул Новиков.