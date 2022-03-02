Стало известно о состоянии Жириновского на ИВЛ

Cостояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается стабильно тяжелым. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Политик до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако, по имеющимся данным, кислород Жириновскому подают в небольших количествах, так как он в состоянии дышать самостоятельно. Лидер ЛДПР находится в сознании.
Ранее в СМИ сообщили, что в состоянии Жириновского есть положительная динамика. Несмотря на подключение к аппарату ИВЛ, показатели его анализов в норме.