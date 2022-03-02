Стало известно о состоянии Жириновского на ИВЛ

Политик до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако, по имеющимся данным, кислород Жириновскому подают в небольших количествах, так как он в состоянии дышать самостоятельно. Лидер ЛДПР находится в сознании.