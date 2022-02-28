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28 февраля

Визит Лаврова на сессию СПЧ ООН отменили из-за запрета ЕС на полеты

Газета.Ru

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеву на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению был отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Женеве.

Визит Лаврова в Женеву отменен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отменен визит из-за «беспрецедентного запрета на пролет» самолета Лаврова в воздушном пространстве ряда стран Евросоюза, которые ранее ввели антироссийские санкции и закрыли воздушное пространство для России с 28 февраля.

Визит главы российского МИДа планировался на 1 марта, где Лавров должен был выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

ЕС также также запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. До этого Евросоюз ввел финансовые и технологические ограничения в отношении российских компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов России.

Свое воздушное пространство для российских авиалайнеров закрыли более 20 государств, среди них Франция, Италия, Норвегия, Италия, Германия, Греция.

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