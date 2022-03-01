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20 часов назад

Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России

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Власти Черногории присоединились к санкциям Евросоюза против России, вводимым из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МИД страны.

Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России
Фото: pixabay.compixabay.com

Отмечается, что правительство присоединилось ко всем всем ограничительным мерам, среди которых восемь пакетов индивидуальных и экономических санкций. Они направлены на политические, экономические и личные активы тех, кто имеет отношение к данной ситуации.

27 февраля МИД Черногории уже заявлял о поддержке мер против России.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что манера США вводить санкции распространилась на ЕС как бацилла. По его словам, вопреки мерам Россия продолжит работу на перспективу появления в ЕС политиков, которые осознают необходимость развития отношений с Москвой.

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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