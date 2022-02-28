В Думе заявили о предупредившем вторжение Украины Путине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президент России Владимир Путин на сутки опередил нападение украинской армии на ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

«По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия», - так прокомментировал решение Путина Шеремет.

Он заявил, что Украина начала «артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить» ДНР и ЛНР.

По мнению депутата, Украина могла начать разработку ядерного оружия, так как «вся необходимая инфраструктура сохранилось с советских времен».