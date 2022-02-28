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20 минут назад

ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не в состоянии обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

ООН не может обеспечить прилет Лаврова на заседание СПЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова пояснила, что подобный ответ им предоставил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Она напомнила, что граничащие с Россией европейские страны закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим российская делегация не в состоянии прибыть в Женеву вовремя. Захарова подчеркнула, что на этом заседании будут обсуждаться варианты урегулирования конфликта на Украине, а обязанность ООН — обеспечить прибытие делегации РФ.

«Еще раз повторю: не участия в выставке произведений и достижений, и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о самом важном — разоружении и правах человека», — заявила она.

Кроме того, Захарова заявила, что условия, которые выдвинули России для участия в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве — «чушь». По ее словам, российская делегация должна оформить документы, которые «придумают страны Евросоюза» для попавших под санкции бортов.

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