Россия организует вывоз граждан РФ из Европы

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой. Об этом говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма.

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Согласно заявлению, у граждан РФ могут возникать трудности с возвращением домой в связи с частичным закрытием воздушного пространства над странами ЕС. Однако, вскоре будет сформирован график рейсов.

«Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», - передает ТАСС заявление.

Ранее в ЕС заявили, что в рамках новых санкций против РФ, будет введен запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам.