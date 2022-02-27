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53 минуты назад

Источник: переговоры России и Украины начнутся в утренние часы

ТАСС

Переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник в утренние часы, сообщил в воскресенье источник ТАСС.

Стало известно время переговоров делегаций России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это не перенос, встреча будет утром, причина - логистика украинской делегации", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

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