Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность немедленного отъезда из РФ, пока коммерческие варианты отъезда остаются еще доступными. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте посольства США в России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России по пока доступным коммерческим вариантам", - указано в тексте.

В посольстве напомнили, что Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.