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2 часа назад

Путин пожаловался Беннету на непоследовательность Украины

Илья Родин

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннету рассказал, что Украина «проявляет непоследовательность» в плане проведения мирных переговоров. Российская делегация готова провести их в Гомеле, а Киев до сих пор не прислал своих дипломатов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин пожаловался Беннету на непоследовательность Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью», - говорится в сообщении пресс-службы.

ТАСС сообщил, что украинская делегация все же выезжает в Гомель для проведения переговоров с Россией. Решение о встрече было принято после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и главы Украины Владимира Зеленского.

Лукашенко удалось убедить Зеленского приложить все усилия для того, чтобы спасти государственный суверенитет Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к жителям Белоруссии. Он заявил о крайне тяжелой ситуации на Украине, о войне с Россией. Он полагает, что Белоруссия занимает сторону «агрессора», «с ее территории летят ракеты на украинскую землю».

Поэтому он категорически отказывается от каких-либо переговоров в Гомеле или любом другом белорусском городе.

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