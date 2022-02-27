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27 февраля

В МИД России высказались об отказе Украины приехать на переговоры в Белоруссию

Lenta.ru

Отказ представителей Киева приехать на переговоры в Белоруссию говорит об отсутствии у них желания решать конфликт мирным путем. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, который входит в российскую делегацию, передает РИА Новости.

В МИД России высказались об отказе Украины приехать на переговоры в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина воздерживается от приезда в Гомель, наверное, это они должны рассказать подробно, потому что мы слышали заявление представителя президента, что он не собирается ехать», — высказался он.

Также замглавы МИД России отметил, что нежелание украинской стороны ехать на переговоры с Москвой в белорусский Гомель является показателем отсутствия политической воли, а также желания мирно решать конфликт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель и будет ждать представителей Украины. В ответ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что считает переговоры на территории Белоруссии невозможными, и предложил провести их в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку.

Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Киев не планирует ехать на переговоры с Москвой в Белоруссию.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,
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