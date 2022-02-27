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27 февраля

МИД России назвал возможные темы переговоров с Украиной

Lenta.ru

Замглавы МИД России Андрей Руденко назвал возможные темы переговоров с Украиной, передает РИА Новости.

МИД России раскрыл темы переговоров с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задача специальной военной операции, которая сейчас осуществляется Россией, — это демилитаризация и денацификация Украины. Наверное, эти вопросы будут в центре предстоящих переговоров», — заявил Руденко.

Он добавил, что «нужно знать подходы и позицию противоположной стороны».

27 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и администрации президента, прибыла в белорусский Гомель для переговоров с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагал в качестве места встречи Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул и Баку.

«Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты», — добавил украинский лидер.

Политика,Андрей Руденко,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,МИД,РИА Новости,
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