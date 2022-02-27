В Минске открылись участки для голосования по изменениям в Конституцию. Видео

В воскресенье утром в Минске открылись участки для голосования по внесению изменений в Конституцию.

На кадрах Ruptly жители столицы голосуют на избирательном участке № 36. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Проект реформ предполагает, что одно лицо не может занимать президентский пост более двух сроков. Также высшим представительным органом народовластия в Белоруссии станет Всебелорусское народное собрание.